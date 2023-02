POTRESAN SNIMAK DEČAKA (2) IZ RUŠEVINA OBILAZI SVET - Bio zaglavljen 44 sata, davali mu vodu iz ČEPA! Oči pune suza, ali NIJE SE DAO (VIDEO)

Turski predsednik Redžep Tajip Erdogan proglasio je vanredno stanje na tri naredna meseca u 10 regija najteže pogođenih potresima.

Kako smo ranije objavili, mreže su preplavile bolne scene ljudi pogođenih katastrofom, među kojima je i Sirijac koji je izgubio 12 članova svoje porodice, a čije suze su dotakle sve.

Another miracle news...🙏Heroes rescued 2-year-old 'Muhammet' 44 hours later. 😇

They gave the thirsty baby water with the cap of the bottle. I hope the heroes will always be with us🙏#TurkeyQuake #earthquakeinturkey #PrayForTurkey #earthquakes #turkey 🇹🇷 pic.twitter.com/asbTT968XB