'OČE NAŠ' MOŽE POSTATI 'RODITELJU NAŠ' - Crkva iz Engleske traži rodno neutralan termin za Boga

Engleska crkva će razmotriti korišćenje rodno neutralnih termina za označavanje Boga, navodi The Guardiana, piše Gardijan.

„Projekat rodnog jezika će početi ovog proleća“, rekao je velečasni dr Majkl Ipgrejv, biskup Ličfilda. On je dodao da je crkva to pitanje istraživala nekoliko godina nakon što su sveštenici tražili dozvolu da koriste rodno neutralne termine umesto „On“ kada se pominju Boga.

Crkva je rekla da će na proleće osnovati novu komisiju po tom pitanju. Ali sve eventualne promene koje bi značile odstupanje od tradicionalnih učenja koja postoje vekovima moraju biti odobrene od strane sinoda, tela koje donosi odluke u Crkvi, ističe se u članku.

Pri tome, nije jasno čime će se u molitvi zameniti „Oče naš“. Gardijan navodi mišljenje velečasnog dr Jana Pavla, koji smatra da bi moguće promene značile napuštanje crkvene doktrine:

„Bog se zove ’Otac’ i ne može postati ’Majka‘ bez promene značenja, a takođe ne može biti zamenjen rodno neutralnim „Roditelj” bez gubitka značenja”.

Za sada, sveštenstvo kaže da su hrišćani od davnina prepoznali da Bog nije ni muško ni žensko, ali se raznolikost načina na koji se on pominje i opisuje u svetim pismima nije uvek odrazila na to kako se on obožava, ukazuje izdanje, dodajući da se osim toga ne planira ukidanje ili suštinska revizija trenutno dozvoljenih liturgija.

