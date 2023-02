DEVOJKA (19) OTPUTOVALA NA BALI, SADA JOJ PRETI SMRTNA KAZNA: Iza slučaja krije se JEZIVA teorija, sve joj je PODMETNUTO?

Devojka bi mogla da se suoči sa smrtnom kaznom jer je navodno pokušala da prokrijumčari drogu na Bali. Brazilska državljanka Manuela Vitorija de Arauho Farijas (19) tvrdi da ju je prevarila kriminalna grupa nakon što je u njenom prtljagu pronađeno 3 kilograma kokaina kada je prošlog meseca stigla na popularno indonežansko ostrvo.

Streljački vod na Baliju mogao bi da je ubije ako bude osuđena za trgovinu drogom prema strogim indonezijskim zakonima. Ona je uhapšena na međunarodnom aerodromu na Baliju 27. januara, samo nekoliko dana nakon što je instruktor surfovanja i ronjenja iz Zapadne Australije uhapšen jer je prokrijumčario drogu skrivenu u anusu u Indoneziju i za dlaku izbegao smrtnu kaznu.

Džefri Velton (52) uhapšen je na istom aerodromu na Baliju prošlog septembra nakon što je pronađen da je švercovao 8 g heroina i 0,34 g meta. Nedavno je osuđen na osam meseci u ustanovi za rehabilitaciju nakon što je sudija presudio da je zavisnik, a ne trgovac drogom.

Advokat tvrdi da su je prevarili

Njen advokat tvrdi da su je prevarili da sarađuje nakon što su je ubedili članovi bande. Farias tvrdi da je Bali posetila zbog hramova u kojima se mole za bolesne, izvestio je Bali tajms. Majka tinejdžerke je nedavno doživela moždani udar, a Farias kaže da je pokušavala da traži budističke molitve za lek.

"Rekli su da može da se moli u hramovima da traži isceljenje svoje majke“, rekao je advokat. Mediji su naveli da je brazilska policija odbila da razgovara o statusu istrage o navodnim kriminalcima koji su devojci dali drogu.

Šta je zabranjeno na Baliju?

Posedovanje droge i zabranjene aktivnosti kao što su pušenje na javnom mestu i kockanje takođe mogu dovesti do zatvora.

"Kazne za krivična dela protiv droge uključuju visoke novčane kazne, duge zatvorske kazne i smrtnu kaznu. Policija traži po turističkim destinacijama. Možete se suočiti sa velikim novčanim kaznama ili zatvorom zbog posedovanja čak i malih količina droge, uključujući marihuanu. Proizvodi na bazi kanabisa, kao što su ulje kanabisa, konoplja, CBD, THC, hašiš i jestivi proizvodi, takođe su zabranjeni u Indoneziji, uključujući i u medicinske svrhe. Lekarski recept to ne čini legalnim. Ako takve proizvode odnesete u Indoneziju ili ih kupite ili koristite u Indoneziji, možete biti uhapšeni i suočiti se sa zatvorom, novčanom kaznom, deportacijom ili smrtnom kaznom“, navodi se na sajtu Smart Traveler.

"Policija cilja na ilegalnu upotrebu i posedovanje droge širom Indonezije. Policija često gađa popularna mesta i mesta na Baliju i Džakarti", navodi se dalje.

"Putnici se takođe upozoravaju da se konsultuju sa lekarom ili u indonežanskoj ambasadi, pre nego što uzmu bilo kakve lekove na recept, uključujući tablete za spavanje, jer su mnogi psihotropni lekovi i lekovi protiv bolova zabranjeni i mogu biti zaplenjeni po dolasku. Uverite se da nosite recept koji pokriva količinu lekova koje uzimate sa sobom“, navodi se u saopštenju.

Pušenje je zabranjeno u mnogim javnim prostorima na Baliju i može dovesti do zatvora i novčane kazne. Kockanje je takođe ilegalno u Indoneziji i moglo bi dovesti do zadržavanja iza rešetaka. Australijanci Endrju Čen i Mjuran Sukumaran pogubljeni su u Indoneziji 2015. godine kao osuđeni kolovođe takozvanih krijumčara droge Bali Nine.