RADOST DEČAKA KOJI JE IZVUČEN IZ RUŠEVINA NAKON 30 SATI: Osmeh koji je raznežio svet (VIDEO)

Mnogo potresnih video snimaka kruži društvenim mrežama, ali jedan osmeh oduševio je ceo svet.

Dečak u Siriji, koji je proveo 30 sati pod ruševinama, oduševio je planetu svojim osmehom nakon što su ga spasioci izvukli.

Watch: A Syrian boy's face lights up after being pulled from underneath the rubble of a collapsed building in #Syria's Armanaz.#earthquakehttps://t.co/Yv2HgWXqww pic.twitter.com/LFdEVxizQQ