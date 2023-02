STRAVIČNE BROJKE ŽRTAVA ZEMLJOTRESA U TURSKOJ! AMBASADOR MARKOVIĆ ZA PINK: Sa svakim satom sve su manje šanse da ima još preživelih!

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug AP/IHA agency via AP/Ghaith Alsayed/Mahmut Bozarsan | |

Najnoviji zvanični podaci što se tiče Turske, koje su objavili nadležni organi, jeste da je potvrđeno 12.873 smrtna ishoda, 62.937 povređenih i preko 6.500 srušenih stambenih objekata, rekao je za Pink ambasador Srbije u Turskoj Zoran Marković.

Marković je rekao da su sa svakim proteklim satom sve manje šanse da ima preživelih.

Kako kaže, u kontaktu je sa Turskim ambasadorom u Beogradu i tako potvrdio informaciju da je dečak srpskog porekla nastradao u zemljotresu.

- To je dečak čiji je otac srpskog, a majka turskog porekla. On je ovde tretiran kao turski državljanin i tako su se i ophodili u pogledu sahrane i svega drugoga. Poštovana je želja roditelja u pogledu verskog obreda, ali on ima ovde status turskog državljanina - rekao je Marković.

On je rekao da su pre potresa imali podatak da se u ovom predelu nalazi ne više od 30 srpskih državljanja.

- Nismo dobili ni jednu informaciju da je neko ugrožen ili da je nastradao, nije bilo ni jednog poziva koji bi nas obavestio o stradalim niti povređenim našim državljanima - rekao je Marković.

Kako kaže, u kontaktu su i sa našim spasiocima koji su došli u Tursku.

