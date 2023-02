BESPOMOĆNI I OČAJNI: Ljudi u Siriji golim rukama kopaju ruševine da spasu živote zatrpanih! Zaboravljeni od sveta (VIDEO)

Naime, ta zemlja koja se od 2011. godine nalazi u građanskom ratu, a vlast Bašara al Asada pod međunardonim sankcijama uslovili su da nastradali u toj zemlji nastradali u zemljotresu nemaju ni adekvatnu humanitarnu pomoć, koja je blokirana osim onoga što su poslali Iran i Rusija, a nedostaje i spasilaca kojima su se pridružili i Jermeni.

Takođe najteže je pogođen region Alepa koji je pod kontrolom Sirijske oslobodilačke vojske i grupa koje su protiv Bašara al Asada, što otežava potragu zbog čega su ljudi prinuđeni da se sami snalaze.

Syrians affected by the earthquake don’t have the proper resources to save enough lives..they’re resorting to using buckets and their bare hands to dig..they’re completely helpless as they watch the thousands of lives they could save if they had the right machinery #HelpSyria pic.twitter.com/zI0no2hB1Z