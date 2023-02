POTRESNE SLIKE IZ TURSKE I SIRIJE! Bebe nađene žive 3 DANA posle zemljotres, otac spasio sina ŠTITEĆI GA TELOM

Spasilački tim iz Mađarske je iz ruševina u Antakiji, u Turskoj, izvukao 18-mesečnu bebu koja je bila zatrpana tri dana. Helen je pronađena živa tri sata nakon što su spasioci iz ruševina izvukli desetogodišnjeg Mehmeta.

Prva 72 sata nakon potresa se smatra kritičnim za pronalazak preživelih. Prosečna stopa preživljavanja nakon prva 24 sata pada sa 74% na 22% trećeg dana. Petog dana stopa iznosi samo 6%, piše Skaj Njuz.

A baby and a child have been pulled from rubble following the devastating earthquake in Turkey and Syria.



Baby Helen was rescued after 68 hours and 10-year-old Mehmet was found after 65 hours.



