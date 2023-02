Nekoliko sekundi pre nego što se prvi zemljotres dogodio u Turskoj i Siriji, na nebu pogođenih područja mogli su se videti neki svetlosni bljeskovi, što su ljudi uspeli da zabeleže i objave širom društvenih mreža.

Plava svetlost (svetlost zemljotresa) poznata i kao triboluminiscencija, koja se prvi put može videti u Turskoj, izazvala je paniku među građanima pred sam zemljotres, prenosi groundreport.in.

Najpre se začulo šuštanje, a onda se na nebu pojavila plava svetlost. Zvuk je postajao sve jači i jači sa snažnim drhtanjem.

Ova svetla, koja podsećaju na severna svetla, dokumentovana su od 17. veka, prema izveštaju Američkog seizmološkog udruženja. Generalno, oni se mogu primetiti u manje od 0,5% zemljotresa i njihovo trajanje je obično delić sekunde.

Šta je svetlost zemljotresa?

Fenomeni kao što su munje, loptice svetlosti, struja i stalni bljeskovi, o kojima se izveštava u vezi sa zemljotresima, nazivaju se seizmička svetla (EKL).

Frideman Frojnd, gostujući profesor fizike na Državnom univerzitetu San Hoze i viši istraživač u NASA-inom istraživačkom centru Ames, otkrio je 2001. da je triboluminiscencija posledica činjenice da stene mogu postati poluprovodnici tokom telurskog kretanja.

Frojnd i njegovi saradnici su se pitali da li su „svetla zemljotresa“ rezultat električnog naboja koji proizvodi određena vrsta stena pod velikim tektonskim stresom.

