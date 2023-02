KIM DŽONG UN POKAZAO SUPRUGU: Nosila privezak u obliku najveće interkontinentalne balističke rakete Severne Koreje

Srebrni privezak bio je modni dodatak Ri Sol Ju u utorak uveče dok se smeškala za stolom okružena odlikovanim vojnim komandantima.

Činilo se da odražava ICBM Hvasong-17, koja je testirana prošle godine i koja bi mogla da pogodi Sjedinjene Države.

Na društvenim mrežama je ova objava odjeknula kao eksplozija. "Da li ovo zaista ono što mi mislimo da jeste?!", pita se jedan korisnik. Pravi Hvasong-17 prikazan je pored onoga za šta se veruje da je nova ICBM na čvrsto gorivo na dugo očekivanoj masovnoj paradi u centralnom Pjongjangu u sredu uveče, gde je ćerka Kim Džong-una takođe zauzela centralno mesto.

get yourself wife like Ri Sol Ju, Kim Jong Un's wife, who wears a Hwasong-17 monster ICBM necklace 😍, she alway supportate your effort extinction bn pic.twitter.com/NWia9V4Dtc