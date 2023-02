NOVI SNIMAK ORBANA KAKO IZBEGAVA ZELENSKOG: Dok su neki trčali da se rukuju sa predsednikom Ukrajine, evo šta je radio Viktor radio!

Naime, tokom jučerašnjeg susreta Viktor Orban je poprilično izignorisao predsednika Ukrajine, a sad na svetlo dana isplivao je novi snimak na kome se vidi premijer Mađarske Viktor Orban koji apsolutno ignoriše Zelenskog, ali i ostale lidere EU.

Dok su se pojedini premijeri grlili, smejali i rukovali sa Zelenskim tapšali ga po ramenu, Orban je mirno seo za konferencijski sto i kao savesni i odgovorni državnik spremio se za sednicu, otvorio fasciklu, poređao papire.

Ovakvo ponašanje mađarskog premijera došlo je pod udar proukrajinskih aktivista po društvenim mrežama koji su govorili da je klovn, saradnik Kremlja, da je prešao na drugu stranu.

🤡 Orban pretends to be very busy just to avoid Zelenskyy. pic.twitter.com/6l3eXZIHFh