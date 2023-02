DIREKTORKA DANA IMALA SE*S SA NASTAVNIKOM U ŠKOLSKOM KUPATILU: Njegova perverzna žena ih pratila i snimala (FOTO)

Burna afera opisana je u opsežnom izveštaju na šest stranica, nakon što je Simonsova zatražila istragu o svom ljubavniku zbog sumnje da je prisluškivao njenu kancelariju.

Istraga joj se obila o glavu nakon što je Čarls priznao skandal nadležnima, a oni saznali da je razvratna direktorka svojevremeno zamolila jednog docenta da im se pridruži.

Neimenovana nastavnica je odmah dala otkaz, a nastavnikova supruga Kelsi, kasnije je tvrdila da je direktorka vršila pritisak na nju i tražila da joj dozvoli da ima s*ks sa njenim suprugom.

