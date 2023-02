BOCAN-HARČENKO POSTAVIO AMERIČKOG AMBASADORA NA MESTO ZBOG FORSIRANJA FRANCUSKO-NEMAČKOG PLANA

Ambasador Rusije u Srbiji Aleksandar Bocan-Harčenko optužio je američkog ambasadora u Beogadu Kristofera Hila da forsiranjem francusko-nemačkog plana za Kosovo i Metohiju otkriva želju Vašingtona da "bude glavni u pokrajini", a da njegovo pominjanje Severne Koreje predstavlja pretnju Beogradu.

S obzirom na jednu od tačaka plana, ključnu za Zapad, o neprotivljenju Beograda članstvu Prištine u međunarodnim organizacijama, tj. saglasnošću sa time da je tzv. Kosovo međunarodno-pravni subjekat (zar to nije priznanje?), svašta se može obećati. Na kraju krajeva, ako se francusko-nemačke ideje sprovedu u delo, jedino kosovski Albanci, preciznije Vašington, biće glavni u pokrajini - naveo je Bocan-Harčenko.

On je napisao da se ''Srbima čak obećava skoro uspostavljanje Zajednice srpskih opština na KiM u skladu sa Briselskim sporazumima i podsetio da "taj dogovor kosovsko-albanski vrh, pod pokroviteljstvom SAD, ne ispunjava već deset godina''.

U istoj objavi, on se osvrnuo i na, kako je naveo, ''prisiljavanje'' Srbije da se pridruži ''nelegitimnim'' sankcijama EU protiv Rusije.

- Odakle Hilu ideja da je većina Srba protiv Rusije, nije jasno. Činjenice pokazuju upravo suprotno", napisao je ruski ambasador i dodao da Hil, uprkos "zdravom razumu - zaključuje da Srbija neuvođenjem sankcija navodno ostaje na ''ničijoj zemlji''.

Bocan-Harčenko je ocenio da je Srbija ''bila, jeste i biće na svojoj zemlji i da je čudno je da "neko smatra da ima pravo da to negira".

- Kao što se zna, Vašington vodi politiku zaoštravanja situacije oko Korejskog poluostrva, pojačavanja sankcija Pjongjangu – ne samo sankcija UN, već i svojih sopstvenih, koje nemaju nikakve veze sa međunarodnim pravom, ne dovode do popuštanja zategnutosti, već do humanitarnih problema. Dakle, ovo nije ništa drugo do pretnja Beogradu. Što samo potvrđuje prave namere SAD - napisao je Bocan-Harčenko.

