DEVOJČICA IZ SIRIJE 45 SATI LEŽALA UZ MRTVU MAJKU POD RUŠEVINAMA: 'Trčala sam, a onda se zgrada od 5 spratova SRUŠILA NA NAS'

Desetogodišnja devojčica Rama Al-Ahmed sa svog bolničkog ležaja na severozapadu Sirije ispričala je potresno iskustvo nakon razornog zemljotresa, rekavši kako je 45 sati bila zarobljena pored mrtve majke ispod teškog betona, nekada dela petospratnice u kojoj su stanovali.

Ramu su spasioci izvukli iz ruševina zajedno sa šestogodišnjim bratom Zajedom i petogodišnjom sestrom Šam, koji su oboje preživeli.

"Poslednje čega se sećam je da sam trčala stepenicama, držeći sestricu i brata za ruke i tada se cela zgrada od pet spratova srušila nas", rekla je.

⛔ Urgent: The death toll from the #earthquake in NW #Syria has risen to 1,220+ deaths and 2,600+ injured. The number is expected to rise significantly as hundreds of families remain under the rubble. Our teams continue search & rescue operations amid difficult circumstances. pic.twitter.com/JWRKjdzFco — The White Helmets (@SyriaCivilDef) 08. фебруар 2023.

"Ostali smo zaglavljeni na jednom mestu, a pored nas je bila majka koja je umrla", rekla je Rama u bolnici u severozapadnom sirijskom gradu Idlibu, koji je pod kontrolom pobunjenika.

Govorila je krhkim glasom i nekoliko se puta slomila tokom telefonskog razgovora.

"Majka mi je umrla, ali moj brat, sestra i ja smo se zaglavili. Vrištali smo i vikali, bilo je veoma tamno i strašno", opisala je tihim glasom.

"Bilo je i jako hladno", dodala je.

Rekla je da se molila da će umreti pre svog brata i sestre jer nije htela da gleda da umiru pred njenim očima.

Once again, another miracle….. a child rescued after more than 40 hours of being trapped under the rubble of her house in the city of #Salqin in the countryside of #Idlib, #Syria yesterday, February 7.#SyriaEarthquake #earthquake pic.twitter.com/R7kRsNZFEG — The White Helmets (@SyriaCivilDef) 08. фебруар 2023.

"A onda je do nas došla voda i jedva smo mogli da dišemo", dodala je.

Voda je dolazila iz rezervoara u urušenoj zgradi, a padala je i kiša.

"Gurala sam sestru i brata, ali bili smo napola u vodi", nastavila je devojčica da opisuje horor koji je proživela.

"Odjednom, nakon mnogo sati, ne znam koliko, videla sam malu svetlost kako prodire", rekla je devojčica.

"Nisam mogla glasno da vičem jer sam bila malaksala", rekla je.

Ramu, njenog brata i sestru spasile su Bele kacige, sirijska spasilačka grupa koja već godinama deluje u ratom pogođenoj zemlji. Grupa je objavila video spasavanja u četvrtak.

Rescuing efforts continue for almost 56 hours in the areas of northwest Syria.#earthquake#TheWhiteHelmets pic.twitter.com/0nHezz4mz3 — The White Helmets (@SyriaCivilDef) 08. фебруар 2023.

"Mogla sam da čujem čoveka kako nam govori 'Tu sam. Dolazimo da vas spasemo, ne bojte se'", prisetila se Rama.

Snimak koji su objavile Bele kacige prikazuje dobrovoljca koji se probija kroz ruševine i rukom ih sklanja kako bi stigao do zarobljene dece.

Rama, brat i sestra u bolnici u Idlibu oporavljaju se od zadobijenih povreda.

"Rama ne zna, ali jedan prst joj je amputiran", rekao je njen otac Zuheir Ahmad.

"Nismo joj još to rekli. Dovoljno joj je traume", rekao je otac i dodao da sestra i brat imaju posekotine i modrice.

"Izgubio sam ženu, ali imam sreće - i dalje imam decu", rekao je.

Ahmad je u trenutku zemljotresa brinuo o vlastitom bolesnom ocu, nekoliko metara udaljen od svog doma.

"Kada sam osetio potres, požurio sam i video celu porodicu ispod ruševina", rekao je.

Bili su zarobljeni skoro 45 sati.

Nevladina organizacija Save the Children upozorila je da "preti druga humanitarna katastrofa" nakon potresa koji je u ponedeljak pogodio Tursku i Siriju i odneo više od 23 000 života.

"Situacija širom severozapada Sirije je kao nijedna druga trenutna kriza u svetu. Od gubitaka članova porodice do domova, do nedostatka hrane ili pitke vode, lančana reakcija ove katastrofe pogodila je svako pojedino dijete", rekla je Ketrin Akiles, šefica komunikacija u sirijskom ogranku organizacije Save the Children.