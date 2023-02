UŽASAN VIDEO! Ovako izgleda ruševina ispod koje je i dalje zatrpan bivši fudbaler Čelsijav (VIDEO)

Do danas je broj nastradalih prešao cifru od 25.000 poginulih osoba, ali se strahuje da bi taj broj mogao da bude mnogo veći jer se ispod ruševina nalazi još mnogo ljudi.

Jedan od onih za kojim se traga je kamerunski fudbaler Kristijan Atsu. Za njim, kao i za ostalim osobama koje su još ispod ruševina, tragaju spasilački timovi koji su pristigli iz mnogo zemalja, između ostalog i iz Srbije.

Hataj je jedan od gradova najteže pogođenih zemljotresom, a fudbaler Hatajspora je i dalje među nestalima. Za Atsuja, koji je tokom karijere nastupao i za Čelsi, se dva puta tvrdilo da je pronađen, ali se nažalost ispostavilo kao lažna vest.

Atsu je živeo na devetom spratu zgrade koja se u potpunosti srušila tokom zemljotresa, o čemu govori potresan snimak srušene zgrade.

Rescue efforts continue at 🇬🇭Christian Atsu's Rönesans Residence.



A corridor and road have been opened for miners to get onto the ninth floor where Atsu was suspected to be at the time of the incident.



