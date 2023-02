BROJ ŽRTAVA I DALJE RASTE - Više od 28.000 stradalih u Turskoj i Siriji, BEBA SPASENA 140 sati posle zemljotresa (FOTO+VIDEO)

Turski potpredsednik Fuat Oktaj rekao je na konferenciji za novinare da je u toj zemlji stradalo 24.617 ljudi.

U Siriji je do sada potvrđeno da je poginulo 3.575 ljudi, od kojih 2.167 u oblastima pod kontrolom pobunjenika na severozapadu zemlje, pokazuju podaci nevladine organizacije Beli šlemovi.

Prema navodima sirijskih medija, koji se pozivaju na sirijsko Ministarstvo zdravlja, još 1.408 ljudi stradalo je u oblastima pod kontrolom vlade.

Sedmomesečna beba spasena u Turskoj 140 sati posle zemljotresa

Sedmomesečna beba spasena je u turskoj provinciji Hataj, 140 sati nakon što je snažan zemljotres pogodio tu zemlju i Siriju.

seven month old Hamza pulled alive out of rubble in Hatay 140 hours after #TurkeyEarthquake pic.twitter.com/hcEsvIii9w