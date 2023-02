Kralj Čarls se izuo da uđe u džamiju, ljudi se zgrozili fotografijama: "Kao da nema 'leba da jede" (FOTO)

Kada su stigli u džamiju, u sredu, 8. februara, kralj je izuo obuću kao što je to običaj, i otkrio rupicu na vrhu svoje desne čarape.

Fotografi su odmah zabeležili taj prizor, koji je postao viralan, a ljudi su u komentarima ironično napisali šta misle o tome.

"Kao da nema 'leba da jede", samo je jedan od brojnih komentara.

King Charles III recently visited a mosque, which means that some hero in the British press managed to snap a photo of his socks. pic.twitter.com/FjtrkOPJoH

Prošlog meseca, bio je pohvaljen kada je obukao svoj kaput od tvida čak iz 1980.

"Ja sam jedan od onih ljudi koji bi cipele - ili bilo koji odevni predmet - popravljali ako mogu, umesto da ih samo bace", rekao je Čarls za britanski Vog 2020. godine.

Štaviše, Čarls je za ovaj modni magazin objasnio: "Čini mi se da postoje ogromne mogućnosti, posebno sada, u okviru čitavog sektora održive mode, da se suprotstavimo ovom trendu bacanja odeće ili bacanja bilo čega, iskreno", podseća Usmagazine.

Royal fans were impressed that "even the King of the United Kingdom has a hole in his sock" 😂 https://t.co/qbaAejep5E