NEIDENTIFIKOVANI LETEĆI OBJEKAT OTKRIVEN U KINI? Uočile ga lokalne pomorske vlasti u provinciji Šandung

Lokalne pomorske vlasti u istočnokineskoj provinciji Šandung saopštile su u nedelju da su uočile neidentifikovani leteći objekat u vodama u blizini priobalnog grada Židžao u provinciji i da se spremaju da ga obore, podsećajući ribare putem poruka da budu bezbedni.

Da podsetimo, neidentifikovani leteći objekat oboren je juče u Kanadi, dok je proteklih dana balon, za koji se sumnja da je kineski, izazvao paniku u SAD.

On je nakon toga oboren i u Americi.

Local maritime authorities in East China's Shandong Province announced on Sunday that they had spotted an unidentified flying object in waters near the coastal city of Rizhao in the province and were preparing to shoot it down, reminding fishermen to be safe via messages. pic.twitter.com/aQbUntwy4m