SAMO ZALJULJA, NEMA DA PADA! Kako Japanci prave zgrade otporne na zemljotres, OVO PRAVILO je svetinja, a Turska je to prekršila

Prema vladinim podacima, dva velika zemljotresa i stotine naknadnih potresa uništili su najmanje 6.500 zgrada u 10 provincija, pri čemu je, prema najnovijim zvaničnim podacima, broj poginulih u razornim zemljotresima koji su u ponedeljak pogodili Tursku i Siriju porastao je na 33.179, saopšteno je danas.

Turska agencija Anadolu javila je da su tužioci naložili pritvor ili hapšenje 95 osoba u vezi sa istragom o bezbednosti zgrada koje su se srušile u zemljotresu. Bi-Bi-Si je kasnije javio da je izdato 113 naloga u vezi sa izgradnjom zgrada koje su se srušile u katastrofalnim zemljotresima. Policija je već uhapsila najmanje 12 osoba, među kojima su i građevinski radnici.

Dok spasioci nastavljaju da tragaju za čudima, zemlja pokušava da shvati zašto je ova prirodna katastrofa – za koju se Turska navodno pripremala više od 20 godina – nanela toliku štetu infrastrukturi.

Da li je to zato što su dva zemljotresa, prvi magnitude 7,8 i drugi magnitude 7,6 Rihterove skale, jednostavno bila previše moćna da bi većina zgrada mogla da izdrži? Ili je razlog što objekti nisu građeni po savremenim građevinskim standardima? Da li je bilo nemara vlasti?

Profesor Okana Tujsuz, inženjer geologije sa Tehničkog univerziteta u Istanbulu, kaže za "Al Džaziru" da je tragična kombinacija svih gore navedenih faktora dovela do katastrofe u ponedeljak.

- Ovde govorimo o veoma jakim zemljotresima. Prvi je bio otprilike jednak energiji oslobođenoj u eksploziji blizu 5 miliona tona TNT-a. Drugi je bio jednak 3,5 miliona tona. Većina zgrada bi teško mogla da izdrži toliku silu - kazao je.

Ipak, postoji jedna zemlja koja je decenijama ispred ostatka sveta kada je u pitanju otpornost zgrada na zemljotrese. Uz podvige modernog inženjeringa, japanske zgrade otporne na zemljotrese pomogle su zemlji da se nosi sa brojnim snažnim potresima koji bi bili katastrofalni u ostatku sveta.

Naprednost u projektovanju zgrada otpornih na zemljotres je uglavnom neophodna u Japanu. Ostrvska država se nalazi na takozvanom vatrenom pojasu Pacifika, zoni u kojoj su evroazijske, pacifičke i filipinske tektonske ploče jedna ispod druge. Ovaj ogroman pritisak povremeno dovodi do ogromnog oslobađanja energije - što rezultira zemljotresima.

Tri standarda otpornosti

Japan je pretrpeo brojne zemljotrese tokom svoje istorije, a jedan od najgorih je bio Veliki zemljotres Кanto iz 1923. On je dostigao 7,9 stepeni Rihterove skale, razorio je Tokio i Jokohamu i ubio preko 140.000 ljudi.

Posle Drugog svetskog rata, japanska vlada je uvela niz sve strožijih mera kako bi primorala građevinare da zidaju objekte otporne na zemljotres. Japanski standardi otpornosti na zemljotres u građevini su sledeći:

Taišin: Ovo je minimalni zahtev za građevine otporne na zemljotres u Japanu i nalaže da grede, stubovi i zidovi budu minimalne debljine koje mogu da se nose sa podrhtavanjem.

