DETALJI IZNAD JEZERA HJURON: Oboreni NLO ima oblik osmougla (FOTO)

- Srušili su ga piloti vazduhoplovstva i Nacionalne garde u nedelju - rekla je kongresmenka iz Mičigena, Elisa Slotkin i dodala da je svi koji su izvršili ovu misiju uradili odličan posao.

Vašington je u visokoj pripravnosti otkako je njegova vojska 4. februara uništila sumnjivi kineski špijunski balon.

Podsetimo, prethodnih dana uočena su i oborena dva neidentifikovana leteća objekta. Jedan je uočen iznad Aljaske, drugi iznad Kanade.

Bela kuća je saopštila da su se Bajden i Trudo saglasni da nastave blisku koordinaciju kako bi "odbranili naš vazdušni prostor".

Američke vlasti juče su privremno zatvorile vazdušni prostor iznad Montane za civilni saobraćaj, a NORAD je poslao sinoć borbene avione u izviđanje, ali oni "nisu identifikovali nijedan leteći objekat koji bi se podudarao sa pokazateljima radara.

#BREAKING: FAA issues NOTAM over part of Lake Michigan, declares the area “National Defense Airspace”. #BreakingNews pic.twitter.com/vgyGtfyXsx