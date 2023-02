SNIMAK OBARANJA LETEĆEG OBJEKTA NAD AMERIKOM: F-16 ispalio projektil, oborena treća nepoznata letelica! (VIDEO)

Predstavnik države Mičigen u Predstavničkom domu Kongresa Džek Bergman, inače penzionisano vojno lice, naveo je da je bio u kontaktu sa svojim kolegama u Ministarstvu odbrane i naveo da mu je rečeno da je leteći objekat viđen kako prelazi preko Veliki jezera.

"Vojska je uklonila još jedan 'objekat' iznad jezera Hjuron", rekao je on, prenose američki mediji "Cenim odlučnu akciju naših pilota", dodao je Bergman.

Objekat je oborio avion F-16.

Na društvenim mrežama pojavio se snimak na kome se vidi oboreni neidentifikovani leteći objekat, ali to još nije zvanično potvrđeno. Navodno je imao oblik osmougla.

This is the #uap that was shot down over #lake huron. #Balloon #huron #notam pic.twitter.com/tyIZgOx5Yr