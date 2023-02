Nestvaran prizor na nebu iznad Evrope: Pogledajte kako je izgledao udar meteoroida

Meteoroid od 1 metra koji je kasno sinoć otkriven udario je u Zemljinu atmosferu iznad severne Francuske, a na društvenim mrežama kruži snimak ovog fascinatnog prizora.

Udar se dogodio noćas oko 4 sata po našem vremenu.

Meteoroid 2023 CKS1, ranije poznat kao Sar2667, raspao se iznad Lamanša u blizini Normandije.

Njega je, sedam sati pre udara, otkrio mađarski astronom Kristijan Šarnecki, na stanici Piszkesteto Opservatorije Konkoli u planinama Matra, u Mađarskoj.

Meteoroid je prvi put oučen 12. februara od 21 sat po našem vremenu u trenutku kada je bio na oko 233.000 kilometara udaljen od Zemlje.

Here are four different views of asteroid #SAR2667 as it enters the atmosphere over Western Europe. #Meteor #France #UK pic.twitter.com/TwGmOrEw2r