Vojinović: Amerikanci potvrdili, za tri dana oborena tri leteća objekta!

Iznad severne Kanade oboren je neidentifikovani objekat, dan pošto su Amerikanci preduzeli sličnu akciju iznad Aljaske. I Kinezi se spremaju da unište NLO iznad njihove teritorije.

Petar Vojinović sa portala Tango Six izjavio je za Pink da na vrhuncu hladnog rata nismo imali situaciju da je toliko nekih stvari oboreno. Komentar zvaničnika američkom ministarstva odbrane je da taj objekat nije došao van zemlje.

- To je vrlo interesantan koncept koji se dešavao i ranije da imamo taj miks izviđačkih platformi koji su ili sateliti ili baloni, najverovatnije sa helijumom, kao u ovom slučaju, da svaki od njih ima svoj razlog zbog čega se koristi. Oni nisu toliko jedostvano za uočiti budući da se kreću jako sporo i radari koji nadziru celokupnu severnu Ameriku ih ne uključuju u filtere nekih objekata koji bi oni inače pravili , kao što su na primer avioni, krstareće rakete ili ostalo, i oni sada idu nazad u tu arhivu i gledaju koliko je tih letećih objekata bilo, a izgleda da ih je bilo dosta - navodi Vojinović.

On navodi da je deo priče i politički.

Fizičar i inženjer Goran Marjanović rekao je za Pink da su ovo veoma turbulentna vremena.

- Sasvim je normalno da sve strane koje su u konfliktu u raznim apektima življenja žele da znaju šta se dešava na drugoj strani, i mi moramo priznati da je naša nauka jako daleko otišla, da imamo izuzetno sofisticirane letelice i uređaje. Što se tiče spijunaže, već odavno postoje mogućnosti da se ono što nekoga zanima snima iz satelita - navodi Marjanović.

- U ovom slučaju znalo se da je u pitanju balon, prvi je bio na 30 do 40 km visina koji ovi ne mogu da dostignu nekoliko dana jer nisu imali načina da ga obore. Prvo standardni avioni su ograničeni sa visinom i plus domet rakete koji mogu da upotrebe, kad se sve to skupa sabere navodno mu nisu mogli ništa. A srušili su ga kad se spustio na 18.000 - kaže Marjanović.

On navodi da po njemu jedna stvar treba da se isključi, a to je da kada se kaže NLO to se vezuje za neke vanzemaljce a to u ovom slučaju nije slučaj.