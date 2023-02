PRVI SNIMAK SNAŽNOG ZEMLJOTRESA U RUMUNIJI - Cela kuća se ZATRESLA, ljudi panično istrčali na ulicu (VIDEO)

Na društvenim rmežama počeli su da kruže prvi snimci potresa jačine 5,2 stepena. Kako se može videti, porodica sa detetom u jednom trenutku primećuje da se nameštaj trese, nakon čega panično odlučuje da uzme dete u naručje i istrči iz kuće.

#BREAKING It is reported that an #earthquake of magnitude 5.2 (Ritcher) has occurred in #Romania. pic.twitter.com/jUO2uZT3f9