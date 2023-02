BRIFING U BELOJ KUĆI NAKON OBARANJA NLO - Portparolka otkrila da li su misteriozni leteći objekti VANZEMALJSKOG POREKLA (VIDEO)

Podsetimo, američki ratni avioni srušili su tri objekta čije poreklo još uvek nije poznato.

Američka vojska, takođe je srušila kineski špijunski balon koji je leteo iznad Atlantskog okeana, a za koji Kina tvrdi da se koristi u civilne svrhe i da je slučajno ušao u američki vazdušni prostor.

Ovaj balon doveo je do diplomatskih tenzija na relaciji Kina-SAD, a američki državni sekretar Entoni Blinken je tada otkazao posetu Pekingu.

Pres konferencije u Beloj kući obično drži portparolka Karin Žan Pjer, ali danas će joj se pridružio i Džon Kirbi, savetnik američkog predsednika Džoa Bajdena za nacionalnu bezbednost.

- Nema nikakvih dokaza o vanzemaljcima ili vanzemaljsku aktivnost - rekla je Žan Pjer i uz smeh rekla kako voli film ET, ali želi da uveri američku javnost da "nema indikacija da su se objekti s drugih planeta pojavili na Zemlji".

- Takve objekte je teško detektovati, vrlo su mali i ostavljaju vrlo mali radarski trag. Čak ni kineski balon nije bilo lako detektovati, a on je bio puno veći - rekao je Kirbi i dodao da ti objekti ne predstavljaju direktnu pretnju ljudima na zemlji.

BREAKING: U.S. General says aliens cannot be ruled out in response to recent unidentified objects 😳‼️ pic.twitter.com/syNbWZ6XT3

- Trenutno su u toku napori na svim lokacijama da se pronađe šta je ostalo od tih objekata kako bismo bolje razumeli i komunicirali sa američkim narodom šta su oni. Mislim da je važno da vas podsetim da se objekti na Aljasci i Kanadi nalaze na prilično udaljenom terenu, ledu i divljini, a sve to otežava njihovo pronalaženje po zimskom vremenu. Objekat iznad jezera Hjuron sada leži u nečemu što je verovatno veoma duboka voda - istakao je on.

Džon Kirbi kaže da su baloni oboreni zato što su SAD procenile da nemaju posadu ili kontrolu i da je stoga "postojao pravi rizik po bezbednost".

On kaže da su SAD morale da "reaguju na strani bezbednosti" u smislu "zaštite interesa naše nacionalne bezbednosti".

- Upotreba američkih borbenih aviona za obaranje neidentifikovanih vazdušnih objekata bio je najbezbedniji i najefikasniji način da se obaraju neidentifikovani vazdušni objekti. Predsednik je naredio ove akcije sa pre svega na umu bezbednosti i bezbednosti američkog naroda i bilo je veoma dobrih razloga da to uradi.

White House spokesperson John Kirby says Chinese balloons have "crossed over dozens of countries" including some US allies.



They currently add "limited" value to China's other intelligence platforms but could become "more valuable" in the future.



Live: https://t.co/OqUXfqZuAg pic.twitter.com/pZGKTJtc8N