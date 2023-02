Poznato stanje bebe koja se rodila ispod ruševina u Siriji - Odgajaće je tetka koja se nedavno porodila (FOTO)

Novorođenče, koje su bolnički radnici nazvali Aja, što na arapskom znači "znak od Boga", možda će moći da napusti bolnicu već u utorak ili sredu, preneo je AP.

Navodi se da bi trebalo da je odgaja tetka po ocu, koja se nedavno porodila i preživela zemljotres.

Ajina majka umrla je od posledica katastrofe, nakon što ju je rodila, zajedno sa ocem i još četvoro sestara i braće.

Dr Hani Maruf, pedijatar u bolnici Džihan u gradu Afrinu na severu Sirije, rekla je da lokalni policajci čuvaju stražu u bolnici kako bi bili sigurni da niko neće da pokuša da otme dete nakon što se pojavilo mnogo ljudi koji su lažno tvrdili da su njeni rođaci.

A newborn baby girl born under the rubble, following the devastating quake that hit Turkey and Syria, is in good health, doctors say. The baby's family was killed. She was found under concrete, still connected by her umbilical cord to her mother. https://t.co/pLwBNmtHEt