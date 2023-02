NONŠALANTNO UŠETAO, PA POČEO DA ISPALJUJE METKE! OVO JE NAPADAČ U MIČIGENU: Na Univerzitetu izveo NEZAPAMĆENI KRVAVI PIR (VIDEO+FOTO)

On je takođe pozvao sve očevice, koji imaju bilo kakve informacije ili su videli krvavi pir napadača da se jave policiji.

Takođe, zamenik šefa policije Rozman dodao je da je napadač preminuo od prostrelne rane koju je sam sebi zadao, ali i da identitet napadača i motiv zboh koga je krenup u krvavi pir i dalje nisu poznati.

Tela tri žrtve ubijene u pucnjavi u ponedeljak uveče na Državnom univerzitetu u Mičigenu pronađena su na dve različite lokacije, saopštila je policija.

🚨#BREAKING: Watch as a man matching the suspect description of the MSU active shooter walks past a fraternity on campus. Suspect possibly using the scanner according to traffic. With police reporting that three people have been killed with 5 injured pic.twitter.com/4tO0RRbAUb