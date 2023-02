ČUDA SE DEŠAVAJU! Svet u neverici gleda DIRLJIV SNIMAK spasavanja dva brata: Momci izvučeni ispod ruševina u Turskoj nakon skoro 200 sati! (VIDEO)

Muhamed Enes (17) i njegov brat Abdulbaki (20) su devet dana čekali na pomoć.

Jutros su konačno izvučeni iz ruševina i, prema prvim informacijama, u dobrom su stanju.

A 17-year-old teenage boy & his 20 y/o brother were saved after surviving 198 hours under rubble in Kahramanmaras, Türkiye



Turkey earthquake rescuers keep working thru night as hopes fade for survivors



Death toll 31,643 in Turkey 🇹🇷

5,800 in Syria 🇸🇾