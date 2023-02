DANIMA ČULA BUKU NA TAVANU PA UGLEDALA ZMIJU KAKO VISI IZ PLAFONA: Pokušala da je skine, usledio pravi HOROR! (VIDEO)

Ona je medijima saopštila da je u nedelju čula buku u 4 sata ujutro po lokalnom vremenu, a u ponedeljak njena dvadesetšestogodišnja ćerka obavestila je da je primetila pukotine na plafonu kuće.

Zbog straha pozvala je vatrogasce, koji su odvalili deo plafona koji je napukao kada se pojavila džinovska zmija.



"Kada se srušio plafon bila sam šokirana. Videla sam dve ogormne zmije", dodaja je Som i naglasila da buku na tavanu nije mogla da poveže sa zmijama.

