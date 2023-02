JOŠ 3 ZEMLJOTRESA U RUMUNIJI! Detektovano ukupno OSAM POTRESA, panika među Rumunima: "Uspaničila sam se, krevet se TRESAO" (VIDEO)

Snažan zemljotres jačine 5,7 stepeni Rihterove skale danas je pogodio Rumuniju, u blizini grada Targu Žiju, a nakon svega nekoliko minuta usledili su naknadni potresi.

Naime, do sada je detektovano ukupno osam potresa u Rumuniji tokom današnjeg dana.

Najjači zemljotres se osetio u Bukureštu, kao i u drugim gradovima, a građani Srbije javili su da su ga takođe osetili. Iznosio je 5,7 stepeni Rihtera i pogodio je Rumuniju u 13 i 16.

Ubrzo potom dogodio se potres jačine 3,9 stepeni Rihtera u 13:21, a posle samo pet minuta usledio još jedan u 13 i 26, jačine 3,3 stepena.

Potom su se pojavili prvi snimci snažnog potresa u Rumuniji.

Detektovan je i četvrti zemljotres u 13 i 29 sati, jačine 3,4 stepena, pa još jedan slabiji potres jačine 2,6, u 13 i 57.

Naknadno su detektovana još tri zemljotresa.

U 14 i 25 izmeren je potres jačine 2,8, a samo 8 minuta kasnije nešto slabiji, 2,4. U 14 i 48 dogodio se i osmi potres, jačine takođe 2,4 stepena Rihtera.

Another #earthquake in #Romania. Did you guys feel it? I felt it in Bucharest. — Andrei Popa 🇷🇴🇺🇦 (@Deaglesun) 14. фебруар 2023.

- Još jedan zemljotres u Rumuniji. Da li ste ga osetili. Ja sam ga osetio u Bukureštu - naveo je Andrej Popa.

- Upravo sam doživeo mali zemljotres u Temišvaru u Rumuniji. Lampa se blago trese u videu - rekao je Luka Dezmir.

Just experienced a small earthquake in Timișoara, Romania. The lamp has a slight balance in the video. pic.twitter.com/x4CrO8vU6B — Luca Dezmir (@lucadezmir) 14. фебруар 2023.

- Zemljotres u Rumuniji i upravo sam osetio blagi potres ovde u Banskom. Naterao je i psa da se uplaši i laje - naveo je korisnik je Peter Lister.

An earthquake in Romania and I’ve just felt a slight tremor here in Bansko. Caused the dog to woof too pic.twitter.com/TNngvAKQs9 — Peter Lister (@ListieAtLarge) 14. фебруар 2023.

- Drugi zemljotres u Rumuniji u 15 i 18 časova. Krevet se tresao - kaže Ali Erika Kate.

Another earthquake was in Romania at 15:18.



The bed was shaking a little bit



Not the furniture too — Ali Erica Kate (@CamilX1) 14. фебруар 2023.

- Još jedan zemljotres jačine 5,8 u Rumuniji, 23 sata nakon prvog od 5,4 , osetila sam ga, malo sam uspaničena - rekla je Florin.