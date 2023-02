ŠESTI U POSLEDNJIH 25 SATI - Još jedan jak zemljotres pogodio Rumuniju

Kako se navodi na sajtu, zemljotres je zabeležen u 16:24 sati po našem vremenu.

Do zemljotresa je došlo na dubini od 15 kilometara.

Potres je zabeležen 14 kilometara severozapadno od Targu Žija.

#Earthquake 14 km NW of Târgu Jiu ( #Romania ) 8 min ago (local time 17:24:28). Colored dots represent local shaking & damage level reported by eyewitnesses. Share your experience: 📱 https://t.co/LBaVNedgF9 🌐 https://t.co/nQkIsPaCZ6 pic.twitter.com/Is14mJwzh5

EMSC piše da je ovo šesti zemljotres koji se osetio u Rumuniji za 25 sati.

Rumuniju je ranije danas pogodio zemljotres jačine 5,7 Rihtera, nakon čega je usledio niz naknadnih potresa.

🕒 This is the 6th felt #earthquake in Romania in the last 25 hours.