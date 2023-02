Petogodišnji Aras je čudo turske katastrofe - Izmerena mu temperatura 28 stepeni

Najmanji dečak u bolničkom krevetu za odrasle, petogodišnji Aras, leži na leđima i igra se autićem. On je jedno od turskih čuda. Spasilačke ekipe oslobodile su ga iz ruševina njegove kuće u razorenom Kahramanmarašu 105 sati nakon potresa.

Kad je doveden na odeljenje intenzivne nege u stanju hipotermije, izmerena mu je telesna temperatura od 28 stepeni Celzijusovih.

Iako je Aras preživeo, njegova sedmogodišnja sestra Hiranur nije, kao ni njegov devetogodišnji brat Alp, a ni njihov otac nije imao više sreće. Ovo je jedna od brojnih porodica nepovratno slomljenih turskom katastrofom.

Uz Arasov krevet sedi deda Mehmet koji ježno mrsi kosu svog unuka. Sedamdesetdvogodišnjak kaže da će do kraja života paziti na Arasa kao da mu je rođeni sin.

