Konačno na slobodi: Pogledajte prvu reakciju čoveka koji je u zatvoru nevin proveo 28 godina

Sud u američkoj saveznoj državi Misuri poništio je u utorak osuđujuću presudu po kojoj je Lamar Džonson proveo skoro 28 godina u zatvoru zbog ubistva koje nije počinio.

Sudija Dejvid Mejson oborio je osuđujuću odluku objasnivšti da postoje "pouzdani dokazi o stvarnoj nevinosti" Džonsona.

Džonson je iz sudnice izašao dva sata nakon sudske odluke, zahvalio okupljenim novinarima i svima koji su radili na njegovu slučaju, uključujući i sudiju.

"Ovo je neverovatno", rekao je.

Messenger: Lamar Johnson is an innocent man. Justice was a long time coming. #LamarJohnson https://t.co/6wRZkLBoxB