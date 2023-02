Hasan je heroj Sirije! Spašava ljude iz ruševina bez jedne noge (FOTO)

Stravične scene i dalje pristižu iz zemljotresom razorenih oblasti Turske i Sirije. Spasioci i dalje tragaju za preživelima, ali sada Iz Sirije stiže vest o jednom posebnom junaku. Njegovo ime je Hasan Talfah - spasilac sa jednom nogom.

Devet dana nakon stravičnog zemljotresa koji je pogodio Tursku i Siriju, spasioci i dalje neumorno tragaju za preživelima ispod ruševina.

Svakog dana, iz ove dve zemlje stižu fotografije spasavanja naroda.

Many times I have been criticized and even blocked for defending the @SyriaCivilDef Once again,I will commend them and their struggle.

#HasanTalfah who lost his legs due to #AssadRegime bombardmnt,is now voluntarily rescuing people undr the rubble with White Helmets.#TurkeyQuake pic.twitter.com/o8Q4ADs9j2