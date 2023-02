NAJTUŽNIJA SLIKA IZ RUŠEVINA U TURSKOJ! Držao je mrtvu ćerku za ruku - ali ŽIVOTNA PRIČA ovog čoveka tera suze na oči (VIDEO+FOTO)

Mesut Hancer (49) dirnuo je srca ljudi širom sveta kada je uslikan kako nežno drži za ruku svoju ćerku Irmak dok ona leži zgnječena u ruševinama stana njegove majke.

Mejl onlajn otkriva da je Mesut izgubio još šest članova porodice, uključujući majku i nećake u zemljotresu jačine 7,8 stepeni Rihterove skale koji je pogodio Tursku i Siriju pre devet dana. Rekao je da je pokušao da oslobodi ćerku golim rukama, ali da je na kraju morao da je ostavi u ruševinama.

Pre zemljotresa, groblje koje je otvoreno pre samo dve godine imalo je oko 1.500 grobova, svaki sa nadgrobnim spomenicima poređanim u urednim redovima duž staza.

Ali ogroman broj žrtava zemljotresa doveo je do toga da su hiljade novih parcela iskopane kako bi se osiguralo da mrtvi mogu biti sahranjeni što je pre moguće u skladu sa islamskom tradicijom.

Svi novi grobovi, uključujući i Irmak, nalaze se ispod sveže okrenutih humki crvene zemlje, a svaki je obeležen jednostavno drvenim stubom, sa brojem, a ponekad i imenom umrle osobe.

Njen otac još uvek nosi svoju narandžastu jaknu koju je nosio dok je držao ćerku za ruku na fotografiji koja je obišla svet. Poslednjih dana je u više navrata posećivao njen grob dok je prisustvovao sahrani ostalih članova svoje porodice.

Opisujući njenu tragičnu smrt, ispričao je kako su Irmak i još šest rođaka poginuli dok su svi boravili u kući njegove majke u Karamanmarašu, koji je bio u epicentru zemljotresa u ponedeljak prošle nedelje.

Mesut je rekao da je bio u pekari u kojoj je radio nešto posle 4 sata ujutro kada je osetio da se zemlja zatresla.

