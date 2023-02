HOLANĐANIN OPET PREDVIDEO ZEMLJOTRES?! 'Pogodiće centalni Mediteran', rekao i datum, a onda se zatreslo u Hrvatskoj!

Holanđanin je 12. februara postavio objavu na Tviteru, u kojoj je najavio šta sledi u Italiji...

Malo nas veruje u predviđanja ili proročanstva i smatra da su takve stvari neosnovane. Ali jedan Holanđanin Frank Hugerbets je navodno predvideo prvi zemljotres koji je pogodio Tursku i Siriju, a sada i ovaj koji je pogodio Hrvatsku, a osetio se i u Italiji. On je na osnovu planetarne geometrije 11. februara rekao da će biti jakih seizmičkih događaja u centralnom Mediteranu baš između 16. i 17 februara.

"U narednih nekoliko dana može doći do izvesne povećane seizmičke aktivnosti, verovatno niske do srednje magnitude, oko 6. Od 16. do 18. februara postoji velika verovatnoća veoma jake do velike seizmičke aktivnosti, koja potencijalno dostiže niske do srednje magnitude oko 7, možda i veće", napisao je on.

"U narednim danima imaćemo kritičnu geometriju planeta posebno od 14. do 16. februara, koliko možete da vidite na grafikonu postoji konvergencija kritične planetarne geometrije i to će biti kritično i postoji velika verovatnoća da će MAC K7 biti veliki seizmički događaj otprilike od 16. do 18. februara i želeo bih posebno da naglasim 16. i 17. kao datume zbog mogućnosti većeg seizmičkog događaja ili barem značajnog seizmičkog povećanja. To bi mogao da bude skup jake seizmičke aktivnosti ili bi mogao da bude jedan poseban seizmički događaj."

Some increased seismic activity may occur in the next few days, possibly low to mid 6 magnitude. From 16 to 18 February there is a high probability of very strong to major seismic activity, potentially reaching low to mid 7 magnitude, maybe larger.https://t.co/FUDgAF3FuQ — SSGEOS (@ssgeos) 12. фебруар 2023.

"Planetarna geometrija to objašnjava tako da imamo živu Veneru i Uran i između je Merkur. Ovde je crvena linija i to se dešava 14. februara. To je praćeno lunarnom konjukcijom, a podsećam vas da je Venerina konjukcija sa Uranom i Mekurom prilično kritična i ima potencijal da izazove veliki seizmički događaj. Zatim ga prati nekoliko sati kasnije konjukcija Meseca i Marsa i takođe se naziva kritičnom konjukcijom naročito u sklopu sa ovom planetarnom geometrijom."

Holanđanin je naveo nekoliko mesta na kojima postoji mogućnost da dođe do zemljotresa, a jedna od lokacija je centralni Mediteran oko Italije, takođe i Grčke. Ove atmosferske fluktuacije mogu da ukažu na potencijalne regione za veći seizmički događaj. Naglasio je da ove fluktuacije nisu stopostotne, ali ako se nalazite u regionu u kome je navedeno da je moguć zemljotres, trebalo bi da budete na uzbuni, naročito oko 16. i 17 februara. Na snimku se vidi da je roze bojom označen deo Hrvatske (Krk) koji je danas pogođen zemljotresom jačine 5,3 stepena Rihterove skale, a treslo se u Italiji koja je veoma blizu mesta udara.

Naglašavamo da ne postoji naučna osnova za predviđanje zemljotresa. Uvek postoji šansa za zemljotrese na mestima sa aktivnim rasedima, ali specifične prognoze ne rade ništa bolje od nasumičnih kada se testiraju. Tvrdnje o prediktivnoj korisnosti planetarnog poravnanja su opovrgnute.

