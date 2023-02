MLADI NA 'UDARU' DEPRESIJE: Ograničenja tokom korone uticala na mentralno zdravlje mladih

Petina mladih Francuza, starosti od 18 do 24 godine, imala je neku depresivnu fazu tokom pandemije korona virusom, pokazala je analiza Agencije za javno zdravlje.

Studija o mentalnom zdravlju, koja je rađena 2021. godine, otkrila je ogroman porast broja mladih ljudi koji prijavljuju depresiju, a najverovatniji uzrok je kovid-19 i ograničenja koja su bila uvedena za suzbijanje širenja koronavirusa.

Utvrđeno je da je 20,8 posto osoba, u dobi od 18 do 24 godine, izjavilo da je doživelo depresivnu epizodu u poslednjih 12 meseci. Ako se uporedi sa 11,7 odsto u istraživanju iz 2017. godine, stopa je gotovo dvostruko veća od one zabeležene, među celokupnom odraslom populacijom, u dobi od 18 do 85 godina.

- Čini se da su stres uzrokovan kovidom-19 i ograničenja nametnuta za njegovu kontrolu jedna od glavnih hipoteza za objašnjenje ovog porasta - objavila je Agencija za javno zdravstvo na svojoj internetskoj stranici.

Stručnjaci kažu da su uticaj karantina, socijalnog distanciranja i drugih ograničenja jače osetili studenti i mladi, jer su zabrane uništile deo njihove mladosti, razdoblje koje se događa jednom u životu i koje se ne može ponoviti.

Slična situacija je u SAD, a američke vlasti upozoravaju na krizu mentalnog zdravlja među srednjoškolcima, posebno devojkama. Gotovo tri od pet američkih tinejdžerki ili 57 odsto, osećale su se neprestano tužno ili beznadežno u 2021. godine, dva puta više od dečaka. To je povećanje od gotovo 60 odsto od 2011. i najviši procent u protekloj deceniji.

