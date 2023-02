POSLEDNJI POZDRAV MALOM HEROJU! Sahranjen pas Proteo koji je izgubio život spašavajući žrtve zemljotresa u Turskoj (FOTO)

Meksički tim, koji je pomogao u potrazi i spasavanju ljudi pod ruševinama nakon razornih zemljotresa u Turskoj, oprostio se od Protea, svog psa tragača.

Proteo je bio deo tima od 150 ljudi koji su u Tursku došli iz Meksika. On je odigrao važnu ulogu u spasavanju tri osobe ispod ruševina u razorenom turskom gradu.Meksički tim oprostio se od Protee, koji je poginuo tokom akcija potrage i spasavanja.

The rescue teams & their dogs are now leaving Turkey after saving hundreds of lives. I hope their lasting legacy will be a greater respect & care for dogs in Turkish society. They are truly man’s best friend #TurkishEarthquake pic.twitter.com/eiCoB5lpZ5