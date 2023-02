DRAMA U DETROITU: Voz sa OPASNIM materijama iskočio iz šina (VIDEO)

Zvaničnici tvrde da je samo jedan vagon u vozu prevozio opasne materije, a on navodno ne pokazuje znake curenja ili oštećenja.

Uzrok nesreće još nije poznat.

Policija je saopštila da u nesreći nije bilo povređenih i da zdravlje građana koji žive u ovoj oblasti nije ugroženo, piše Fox.

BREAKING – Train Carrying Hazardous Materials Derails in Detroit, Michigan



Officials say only one car in the train was carrying hazardous materials, which is reportedly showing no sign of leaking or damage



