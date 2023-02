PROTESTANTSKI PASTOR UMRO OPNAŠAJUĆI HRISTOV 40-DNEVNI POST U PUSTINJI: 25 dana bio bez hrane i vode! Lekari u šoku (FOTO)

Posle 25 dana bez hrane i vode, smršao je do te mere da nije mogao ustati. Imao je 39 godina. Prevezen je u bolnicu na insistiranje rodbine i pratitelja.

Barajahu je dijagnostikovana akutna anemija i otkazivanje probavnih organa. Rehidrirali su ga serumima i pokušali uvesti tekuću hranu, ali bilo je prekasno i on je u sredu umro.

Pastor je takođe bio učitelj francuskog u gradu Messica u centralnoj pokrajini Manica, koja graniči sa Zimbabveom.

Članovi crkve Santa Trindade rekli su da je uobičajeno da pastor i njegovi sledbenici poste, ali ne tako dugo.

Njegov brat Markues Manuel Barajah rekao je da je pastor postio, ali je osporio lekarsku dijagnozu o njegovoj smrti.

"Istina je da je moj brat patio od niskog krvnog pritiska", rekao je on.

Ovo nije prvi izvještaj o smrtonosnom pokušaju oponašanja Hristovog 40-dnevnog posta u pustinji, kako je opisano u Evanđelju po Mateju.

