NI ŠOLJA SE NIJE RAZBILA! Zgrade OVOG ARHITEKTE razorni zemljotres je nije NI TAKAO! SVI PRIČAJU O NJEMU (VIDEO)

Priča o Erzinu gradu koji je udaljen 113 km od epicentra zemljotresa u kome nijedna zgrada nije srušena postala je fenomen u tragediji koja je zadesila Tursku 6. februara.

Međutim, još veći fenomen je da jedna zgrada u Kahramanmarašu koji je najteže pogođen katastrofalnim zemljotresom i u kome se večina zgrada srušila postoji objekat, odnosno zgrada u kojoj nije čak razbijen ni tanjir u prodavnici ispod stanova. Čak ni izlog nije popucao.

Ovo je bilo toliko neverovatno da su i turski mediji o tome počeli da pričaju.

U pitanju je zgrada i prodavnica Sajt Sara koja se nalazi na adresi Ismet Karaokur Bulevar broj 60.

Neko bi pomislio da je ovo prevara, ali pojedni turski kanali pošto su se o tome prve informacije javile još 12. februara se uputili na tu adresu i zaista sve je stajalo na svom mesto porculansko posuđe, viljuške i kašike na njemu, noževi, izlog netaknut, kao da se nije dogodio zemljotres jačine 7,7 po Rihteru.

Radnja je zatvorena 6. februara, a najgore je to što se u samoj bilizni ove zgrade i prodavnice i dalje izvodi akcija spasavanja.

Najzaslužniji za zgradu koja nije ni ogrebana u do sad najjačem zemljotresu koji je u poslednjih 200 godina pogodio Tursku je Mehmet Akin Oncul o kome je pisao i CNN Turk. On je glavni izvođač radova.

Ono što ovog arhitektu odlikuje jeste što zgrade u Kahramanmarašu on gradio nijedna nije srušena.

"Moje saučešće celoj našoj naciji i državi. Ispoštovali smo čitav projeka, a u gradnju zgrade bio je uključen čitav tim. Na žalost zgrada preko puta nas je srušena. To nije gornji deo Kahramanmaraša. Kao kompanija, nastavljamo sa našim aktivnostima u Kahramanmarašu. Kada kažemo čvrsta zgrada, uradili smo ono što je trebalo. Ovaj posao je timski. Moram da se zahvalim svima koji su nas podržali. Mi delujemo zajedno sa arhitektom. Godine 2014. godine počeo je sistem građevinske inspekcije. Pre toga smo to radili sami. Ako je došlo do problema u kompaniji u kojoj smo kupili gvožđe ili beton, preduzeli bismo mere predostrožnosti u skladu sa tim. Ovo je potpuni timski rad. Mnogo je napora bilo u izgradnji. Tokom gradnje konstrolisali smo svak i sprat i kompletnu konstrukciju. Nameštaj možete da promenite ili zavesu, ali veličinu grede ili stuba to ne", rekao je Mehmet Akin Onculu građevinski inženjer i investitor, za CNN Turk.

Predstavnik prodavnice za turske medije rekao je da je zgrada izgrađena pre tri godine i da je prodavnica u odličnom stanju s obzirom na stanje u okolini, što se vidi i na snimku.

Međutim, on je dodao da su tokom zemljotresa neki proizvodi koji su bili na policama popadali i bili oštećeni, ali je generalno kompletna radnja čitava.

Da li je u pitanju božija volja ili gradnja pitaju se mnogi.

Selatin Gazianhonoglu ostao je u šoku kad je video prodavnicu,

"Božija volja da se nijedna ploča nije pomerila. Da li to znači da je zgrada stabilna? Bio sam zapanjen kad sam video ovo mesto. Mnoge zgrade prekoputa su uništene, a ova nije oštećena. To je veoma interesantno, rekao je on.

Turski novinari su otvoreno rekli zemljotres ne ubija, nego nemar.

