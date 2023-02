AMERIČKI ČERNOBILJ - Posledice iskakanja 50 vagona sa otrovnim hemikalijama APOKALIPTIČNE, voda i vazduh OTROVNI, živi svet UMIRE (FOTO+VIDEO)

Posledice se i dalje osećaju nakon iskakanja voza koji je prevozio toksične hemikalije u blizini granice između Ohaja i Pensilvanije ranije ovog meseca. Meštani Istočne Palestine podnose tužbe, a neki dovode u sumnju uveravanja zvaničnika da su voda i vazduh zadovoljavajućeg kvaliteta, prenosi Blic.

Iskakanje iz šina i evakuacija

Dana 3. februara, 50 vagona kojima upravlja kompanija "Norfolk Sautern" iskočilo je iz šina u Istočnoj Palestini u Ohaju, gradu sa oko 5.000 stanovnika. To iskakanje je dovelo do velikog požara i guverner Majk Devajn je naredio evakuaciju u nedelju, 5. februara.

- Dogodila se drastična promena temperature u železničkom vagonu i sada postoji mogućnost katastrofalnog kvara cisterne koja bi mogla da eksplodira i rasprši smrtonosne gelere više od kilometra okolo - rekao je tada Devajn, dodajući da će oni sa decom koji odluče da se ne evakuišu biti hapšeni.

Norfolk Sautern" je ispustio toksične hemikalije iz pet oborenih vagona u pokušaju da spreči veću eksploziju. Hemikalija koja ih je najviše brinula bio je vinil hlorid, bezbojni gas koji se koristi u proizvodnji plastičnih proizvoda.

Prema Nacionalnom institutu za rak, izloženost gasu je povezana sa "sa povećanim rizikom od retkog oblika raka jetre (angiosarkom jetre), kao i primarnog karcinoma jetre (hepatocelularni karcinom), raka mozga i pluća, limfoma i leukemije". Hemikalija takođe može da dospe u vodu.

Paralelno sa puštanjem hemikalija, Devajn i guverner Pensilvanije Džoš Šapiro izdali su širu naredbu za evakuaciju za područje oko Istočne Palestine, navodeći: „Proces kontrolisanog oslobađanja uključuje sagorevanje hemikalija iz vagona. To će ispuštati isparenja u vazduh koja mogu biti smrtonosna ako se udišu. Svako ko ostane u crvenom pogođenom području suočava se sa ozbiljnom opasnošću od smrti. Svako ko ostane u žutom pogođenom području izložen je velikom riziku od teških povreda, uključujući opekotine kože i ozbiljno oštećenje pluća".

Dva dana kasnije, Devajn je izdao izjavu da je bezbedno za stanovnike da se vrate kući, rekavši: "Uzorci kvaliteta vazduha u oblasti nesreće i u obližnjim stambenim četvrtima dosledno su pokazivali očitavanja ispod nivoa bezbednosnog skrininga. Na osnovu ovih informacija, državni i lokalni zdravstveni zvaničnici su utvrdili da je sada bezbedno da se članovi zajednice vrate u svoja prebivališta".

Džejms Džastis iz Agencije za zaštitu životne sredine je ponovio ovo, rekavši: "Sva očitavanja bila su u normalnoj koncentraciji. Stotine i stotine podataka pokazuju da je kvalitet vazduha bezbedan".

Agencija tek treba da objavi potpunu listu hemikalija koje su potencijalno oslobođene u nesreći. Кurt Кolar iz Agencije za zaštitu životne sredine Ohaja rekao je da je incident doveo do uginuća riba, ali da je vodosnabdevanje grada bezbedno. Odeljenje za prirodne resurse Ohaja saopštilo je da je procenjena dužina pogođenog toka približno 15 kilometara i da je izlivanje ubilo oko 3.500 riba.

- Materije jesu ušle u vodu, poduzete su radnje da se to minimizira. To je odmah bilo toksično za ribe, ali sve informacije pokazuju da je voda za piće bezbedna - rekao je Kolar.

Devajn je rekao da će "Norfolk Sautern" platiti za testiranje privatnih bunara koji snabdevaju seoske domove. Кompanija je prvobitno obećala 25.000 dolara za privremena skloništa evakuisanih.

Bela kuća je saopštila da ce federalni zdravstveni i hitni timovi, kao i predstavnici centara za kontrolu i prevenciju bolesti otići u Istočnu Palestinu. Uzrok iskliznuća vagona još uvek istražuje Nacionalni odbor za bezbednost saobraćaja. To je najmanje četvrto ispadanje tereta iz šina u saveznoj državi u poslednja četiri meseca u vozovima kojima upravlja "Norfolk Sautern".

Meštani traže odgovore

Iako je istraga još u toku, "Norfolk Saotern" se već suočava sa federalnim i građanskim tužbama stanovnika Istočne Palestine koji zahtevaju odgovornost i nadoknadu za štetu koju su, kako kažu, pretrpeli kao rezultat nesreće.

Stotine stanovnika okupilo se na protestu u srednjoškolskoj fiskulturnoj sali tražeći odgovore na to sa kakvim se opasnostima po zdravlje suočavaju.

- Imam tri unuke. Da li ce za pet godina odrasti ovde i imati rak? - postavila je pitanje Keti Dajk, koja je došla na javni sastanak u sredu na kojem nisu bili prisutni predstavnici železničkog operatera.

