Kako je Turčin spasilac dobio obožavaoca za ceo život: Spasio mačku koja sada ne želi da se odvoji od njega (VIDEO)

Na Tviteru se ovih dana deli video, na kom se vidi čovek s mačkom na ramenu, kako se navodi reč je o životinji spasenoj iz ruševina u Gaziantepu, koja sad odbija da ode od svog spasioca.

Bela mačka sa crnim šarama imala je sreće da je iz ruševina spasi jedan spasilac u Turskoj, a nakon što joj je omogućio novi život mačka se ne odvaja od njega. Video na kom mačka stoji na ramenu svog spasioca pravi je hit na društvenim mrežama, a hiljade ljudi dirnute su prizorom.

A cat was saved from under the rubble in Turkey. It now refuses to leave its rescuer's side. pic.twitter.com/Nveaxu3QrG