HOROR! MUŠKARAC IZREŠETAO BIVŠU ŽENU I UBIO JOŠ PETORO LJUDI: Uzeo pušku i dva pištolja, pa počinio MASAKR u Misisipiju (VIDEO)

Žrtve su ubijene na nekoliko lokacija, uključujući prodavnicu i dve kuće, u Arkabutli, zajednici sa manje od 300 ljudi.

Policija je optužila 52-godišnjeg meštanina za ubistvo prvog stepena i zadržala ga u okružnom zatvoru.

Motiv njegovog napada još nije utvrđen.

Veruje se da je osumnjičeni delovao sam, rekao je guverner Misisipija Tejt Rivs.

Divljanje je počelo kada je napadač ušao u prodavnicu benzinske pumpe oko 11:00 po lokalnom vremenu (17:00 GMT) i ubio čoveka sa kojim nije imao nikakve veze, rekao je šerif Bred Lens.

Six dead as gunman goes on rampage in small Mississippi town https://t.co/QEx5wfdn7m pic.twitter.com/SeRofze8eQ