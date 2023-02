NE ZNA SE ČIJI JE NOVAC: Spasioci ispod ruševima pronašli torbu sa dva miliona dolara (VIDEO)

Izvršni direktor i vlasnik BNN Turkey Gurbakš Čahal objavio je na svom Tviter nalogu kako spasioci prebrojavaju veliku količinu novca poručivši da se u njoj nalazi dva miliona dolara.

Tamošnje vlasti su saopštile kako će sav novac, ako vlasnici ne budu pronađeni, biti prebačen u državni trezor, prenosi Kliks.

Ovaj poprilično nevjerovatan video dolazi u vrijeme dok ima sve manje nade da će spasioci ispod ruševina pronaći još pokoju preživjelu osobu.

WATCH: #BNNTurkey Reports.



Thousands of houses were destroyed after two #earthquakes of 7.7 and 7.6 in #Turkey.#Turkey #Turkiye #earthquake #deprem pic.twitter.com/t2aLFWRk9C