ŠOK! Ležao u svom grobu, pa ustao i BRUTALNO SE OSVETIO: Žena unajmila ubicu da likvidira njenog muža, on sve provalio i SKOVAO PAKLENI PLAN

"Kada su mi istražitelji rekli plan, moja prva pomisao je bila: 'Mora da se šališ, čoveče'", rekao je Sosa za Foks Njuz Digital.

"Mislio sam da imaju dovoljno dokaza da je uhapse. Rekli su mi: 'Da, imamo dovoljno dokaza, ali ona je prelepa dama. Ona je majka dvoje dece, član zajednice. Ne želimo da rizikujemo da idemo na suđenje, a da se jedan od porotnika sažali. Želimo da joj pokažemo fotografiju tebe 'mrtvog', dobijemo reakciju i iskoristimo je kao dokaz.' I tako je sve počelo."

Sosa je prepričao svoju priču u popularnoj seriji o istinitim zločinima "Za koga sam se oženio", koja se daje na programu Investigation Discoveri (ID). Emisija, koja je premijerno prikazana 2010. godine, istražuje priče ljudi koji svojim "srodnim dušama" kažu 'da', a onda saznaju da njihovi supružnici kriju šokantnu tajnu.

"Ne želim da drugi parovi u teškim situacijama prolaze kroz ono kroz šta sam ja prošao", objasnio je Sosa. "I do dana današnjeg mi ljudi i dalje govore: 'Vau, ne mogu da verujem da ti se to desilo.' To se meni desilo. Može tebi se desi. To može da se dogodi svakome".

The former boxer ramon sosa was marked for murder by his own ex wife so he decided to fake his own death to bring her to justice.https://t.co/xrijQOQuZQ