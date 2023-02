IZRAEL NAPAO DAMASK: Rakete Delilah pogodile sedmospratnu stambenu zgradu i osnovnu školu!

Prema izveštajima sa terena borbeno je delovala PVO i uspela da obre neke raketa, ali neke su pogodile objekte za koje sirijska trana tvrdi da su civilni ciljevi.

Sa mesta tragedije stigli su i prvi snimci razrušenih objekata. Kako navode sirijske vlasti pogođen je stambeni kvart Kafr Souseh u Damasku. U izraelskom napadu pogođena je sedmospratna zgrada.

Napad je izveden krstarećim raketama Delilah koje su lansirane sa borbenog aviona F-16I Sufa.

The aftermath of the Israeli airstrikes where a building hit by an unidentified missile in Kafr Souseh neighbourhood of Damascus city. pic.twitter.com/w6ZSnABB8m