SIMBOLIKA KOJA TERA SUZE NA OČI! Evo zašto su ruševine u Turskoj prekrivene crvenim, plavim i roze balonima - TUGA! (VIDEO)

Naime, svakodnevno smo svedoci potresnih prizora iz ovih područja, koje su zemljotresi potpuno razorili, a ono što je zaintrigiralo čitav svet jesu baloni koji su postavljeni na ruševinama u Hataju.

Veliki broj ljudi zapitao se zašto su na ruševinama crveni, plavi, kao i roze baloni.

Kako BBC prenosi, ovi baloni su okačeni u znak sećanja na decu koja su poginula u razornim zemljotresima, a postavili su ih volonteri iz Turske.

Colorful balloons were placed on the rubbles for the children who lost their lives in the #earthquake in #Hatay.#TurkeyEarthquake #TurkeyQuake pic.twitter.com/f2n5Cbcsr7