DEĐANSKI: Svi pričaju o ratu i naoružanju Ukrajine, dobro je da neko spominje mirovne pregovore

Evropska unija je vojska Ukrajine - izjavio je Đuzepe Borelj na Minhenskoj bezbedonosnoj konferenciji gde se govorilo o daljem zaoštravanju globalne situacije. Istovremeno na stotine demonstranata u Minhenu tražilo je mirovne pregovore i prekid rata. Beloruski predsednik Aleksandar Lukašenko predložio je da se u Minsku održi trilateralni samit Rusija, SAD, Belorusija.

Stevica Deđanski, analitičar, izjavio je za Pink da je svaka ideja dobra kada se govori o mirovnim pregovorima.

- Sada u ovom momentu dobro je da neko i spominje mirovne pregovore, jer svi pričaju samo o ratu, naoružanju, ofanzivi, kontraofanzivi, bukvalno sve što slušamo je ratna retorika. Mislim da u ovom momentu je nemoguće doći do takvog jednog događaja o miru - rekao je Deđanski.

Kako je naveo to će se možda i desiti krajem maja ili početkom juna, i to je zadnji momenat kada možemo da razgovaramo možemo pričati o mirovnim pregovorima.

- Posle toga ulazimo u turbulente dve godine što je zastrašujuće zbog serije izbora, a bukvalno su kod svih zemalja koje se pitaju - kaže Deđanski i dodaje da mi posle toga nećemo ima ti mir.

Darko Obradović, Centar za strateške analize, izjavio je za Pink da je Rusija je krenula u rat za sovjetsko nasleđe, i obnovu sfera uticaja Rusije.

- Oni ukoliko bi došli u situaciju da neki Amerikanac, Evropska unija, Nemačka ili neka druga zemlja, dogovara ili pregovara o Ukrajni onda bi Putin mogao da kaže mi smo na velika vrata ušli u Evropu, mi smo faktor koji kreira nove sfere utivaja, međutim, to mu neće biti dopušteno - navodi Obradović.

On je naveo da je teško zamisliti da ti narodi mogu da funkcionišu na neki normalan način i za sto godina, jer je mnogo zla napravljeno.

- Ono što je slamka spasa je da vi imate Ruse koji se politički ne identifikuju sa Kremljom, a takvih je mnogo. U svakom slučaju ovde je jedan igrač pokušao da te pregovore zaista organizuje i da profitira iz njih a to je Erdogan. Om je uspeo da rafirmiše tursku ulogu da kaže mi smo ti koji spajamo istok i zapad, on je to više puta demnstrirao - kaže Obradović.