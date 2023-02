BAJDEN U KIJEVU: Sa Zelenskim prošetao ulicama i dao podršku! (VIDEO)

Američki predsednik Džo bajden doputovao je danas u Kijev i time dao podršku toj zemlji od kako je pre godinu dana Rusija izvršila invaziju na tu zemlju.

Joe Biden, the President of the United States 🇺🇸 is in Kyiv! pic.twitter.com/pIcHYk5A1B — Maria Drutska 🇺🇦 (@maria_drutska) 20. фебруар 2023.

Ova poseta usledila je iznenada i očigledno je da je planirana u strogoj tajnosti, a sve je isplivalo kada su se pojavili prvi snimci na društvenim mrežama.

NOW - Air raid sirens going off as Biden arrives in Kyiv.pic.twitter.com/H48ZDCVx8Q — Disclose.tv (@disclosetv) 20. фебруар 2023.

Da ova poseta Zelenskom u Kijevu predstavlja presedan govori i to da niko nije znao za ovo jes su svi najvljivali da će Bajden prvo biti u Poljskoj, a susret sa zelenskim se spekulisao.

It is confirmed! Joe Biden spotted in Kyiv this morning. This is a big deal and a historic visit of @POTUS

📷 @ukrpravda_news pic.twitter.com/BkRMfh6dEW — Olga Tokariuk (@olgatokariuk) 20. фебруар 2023.

Ranije danas se spekulisalo da u ukrajinsku prestonicu stiže važan gost, za koji je ukrajinska političarka Lesija Vasilenko potvrdila da je Bajden.

Inače ovo je druga poseta američkog predsednika Ukrajini od kada je ta zemlja stekla nezavisnost posle raspada Sovjetskog Saveza.

Prva je bila poseta Džordža Buša Starijeg Kijevu u vreme Sovjetskog Saveza u avgustu 1991. uoči raspada SSSR-a kad je podržao nezavisnost te zemlje.