ORGANIZOVALA OTMICU ĆERKE (9), ZABAVLJA SE S PEDOFILOM - Zbog onog što je 'najgora majka Britanije' uradila zovu je 'ČISTIM ZLOM'

Karen Metjuz (47) postala je poznato ime pre tačno 15 godina kada je njena devetogodišnja ćerka Šenon nestala i kada je pokrenuta obimna policijska istraga kako bi je pronašli, prenosi Daily Mail.

Sve je počelo kada je uplakana majka sedmoro dece uputila TV apele moleći kidnapera da oslobodi njenu ćerku. Ali, ono što je zastrašujuće jeste da je sve to bila podmukla prevara.

Naime, Karen je sve vreme znala gde je bila "nestala" devojčica i ko je drži zatočenu.

Policija je pronašla Šenon posle 24 dana, skrivenu u podnožju divanskog kreveta u stanu u Djuzberiju u Zapadnom Jorkširu.

Zločin je zapravo bio zavera između Karen i Majkla Donovana, ujaka njenog tadašnjeg dečka, da traže 50.000 funti u zamenu.

Oboje su osuđeni na po osam godina zatvora, a Karen - osuđena za otmicu, lažno zatvaranje i izopačavanje pravde - označena je kao "najgora majka Velike Britanije".

Nakon što je odslužila kaznu, Karen Metjuz je ofarbala kosu u crno i preselila se na jug Engleske.

Ona više nema kontakt sa ćerkom Šenon kao ni sa šestoro preostale dece. Metjuz je takođe navodno "pronašla Boga" 2020. godine, okrenula se ka zdravijem životu i smršala.

Nedavno je uhvaćena i fotografisana tokom šopinga sa svojim dečkom Paulom Saundersom (60), koji je i sam osuđeni pedofil.

Njen sadašnji partner Sonders je 2010. osuđen na pet godina zatvora na Oksfordskom krunskom sudu zbog seksualne aktivnosti sa detetom i seksualnog napada. On mora da se doživotno potpiše u Registar seksualnih prestupnika.

Međutim, čini se da je par uspostavio dugoročnu vezu.

Metjuz, čija je priča bila tema televizijske drame visokog profila i dokumentarnog filma, ljudi u Britaniji i dalje ne zaboravljaju.

Uvek je tvrdila da nije odgovorna za Šenonino kidnapovanje, ali će po zločinu iz februara 2008. ona uvek ostati upamćena.

Britains worst mother Karen Matthews seen here today with her Paedophile boyfriend on the 15th anniversary of her plot to stage the kidnap of her daughter Shannon to collect £50,000#karenmatthews pic.twitter.com/VNABV2kFCn